Bakan Tunç: Suça sürüklenen çocuklar için mutabakat sağlandı

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefat yıl dönümü dolayısıyla Sultanahmet Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Programa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, babası Andrea Minguzzi ve yakınları katıldı.

Programın ardından cami avlusunda basın mensuplarına açıklama yapan Tunç, Minguzi'nin vefatının yıl dönümünde Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim tilaveti düzenlendiğini, dualar ettiklerini söyledi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle beraber olduklarını belirten Tunç, ölüm yıl dönümü vesilesiyle Minguzzi'yi bir kez daha rahmetle andıklarını ve ailesine sabır dilediğini ifade etti.

Tunç, dün de Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini ilettiklerini ve soruşturma süreciyle ilgili konularda aileyi bilgilendirdiklerini belirtti.

Gerek Minguzzi gerek Atlas'ın canice katledilmesinin milletçe herkesi derinden yaraladığını kaydeden Tunç, "Buradan isimlerini sayamadığımız bu şekilde hunharca katledilen başka çocuklarımız da var. Hepsinin ailelerine sabır diliyoruz." dedi.

Bakan Tunç, çocukların birbirlerine ya da büyüklere karşı bu şekilde suç işlemelerinin, suça sürüklenen çocuklar konusunu ülkenin gündemine getirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada özellikle çocukların, 18 yaşından küçüklerin cezalandırılmasıyla ilgili hususlar, Türk Ceza Kanunu'muzun 31. maddesinde düzenlenmiş olan hususlar. Tabii bununla ilgili olarak uzun yıllardan beri Türkiye'nin uygulaması üç kademeden müteşekkil. 12 yaşından öncekilerin ceza sorumluluğu yok. Orada çocuklara özgü tedbirler uygulanıyor. 12 ile 15 yaş grubunda indirim söz konusu, bir bölü iki şeklinde. Yine 15 ile 18 yaş grubunda da üçte bir indirim söz konusu. Tabii kasten öldürme suçlarında, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet suçlarında da yine, ağırlaştırılmış müebbet karşılığında 24 yıla kadar 15-18 yaş grubu için, 12-15 yaş grubu için de 15 yıla kadar ceza verilebiliyor. Kanunumuz böyle."

Diğer ülke uygulamalarına bakıldığı zaman da benzer uygulamalar olduğunu belirten Tunç, "Bazı ülkelerde ceza sorumluluğu 15 yaşın altında yok. Bazı ülkelerde 14, bazılarında 13. Biz de 2005'ten bu yana 12 olarak uygulanıyor. Geldiğimiz noktada özellikle çocukların bu suçlara iştirak etmemesi anlamında hem caydırıcılığı sağlamak hem de mevzuatımızda yeniden bir değerlendirme yapma ihtiyacı, kamuoyunun hassasiyeti ve caydırıcılık anlamında bir ihtiyaç olduğu da açık." ifadelerini kullandı.

"Meclis'te bütün siyasi parti gruplarıyla bir mutabakata varıldı"

Tunç, Bakanlık olarak konu hakkında Meclis grubu ile bir taslak üzerinde çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Şunu dedik o taslak düzenlemede. Özellikle bu yaş grubuyla ilgili çocukların suça karışması durumunda, kasten öldürme suçlarında, suçun işleniş şekli, yine çocuğun suç işleme eğilimi, geçmişteki suç kaydı, sabıka kaydı durumları, kastın yoğunluğu gibi hususlar göz önünde bulundurularak, her dosya ve olay bazında hakimlere bir takdir yetkisi verilebilmesinin olması gerekir düşüncesiyle bir taslak çalışmasında bulunmuştuk."

Bu taslağın Meclis grubuna intikal ettirildiğini ve Meclis grubunun bunu değerlendirdiğini ifade eden Tunç, "Bu değerlendirme sonrasında diğer siyasi partilerle de görüşüldü. Meclis'te bütün siyasi parti gruplarıyla bir mutabakata varıldı. Özellikle çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi, bu nedenlerin ortadan kaldırılması ve alınması gereken tedbirler, gerek cezalandırma gerek önleyici tedbirler bakımından etraflıca bir araştırma yapılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği gerekir düşüncesi hasıl oldu." diye konuştu.

Tunç, komisyonun şu an AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında çalışmaları sürdürdüğünü ve çalışmalar bittikten sonra oluşacak rapora göre Meclis'te yasal düzenlemelerin gündeme geleceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"11. Yargı Paketi'nde bu anlamda yasalaşan bir madde var. Bu da çocukların örgüt suçları kapsamında kullanılması durumunda, örgüt yöneticilerine ve örgüt üyelerine, çocukları suçta kullananlara verilecek cezaların yarı oranında arttırılmasıyla ilgili düzenleme 11. Yargı Paketi'nde yasalaştı. Türk Ceza Kanunu 31. maddesindeki ceza süreleriyle ilgili olarak da düzenleme komisyon çalışmalarından sonra gerçekleştirilecek. Her iki evladımızın ve diğer çocuklarla ilgili davalar, süreçler devam ediyor. Ülke genelinde isimlerini buradan sayamadığımız bazı soruşturma ve davalar da var."

Atlas Çağlayan'ın dün ailesiyle görüştüğünü belirten Tunç, "Atlas'ın soruşturması Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ediyor. Orada 12-15 yaş grubunda suçu işleyen. Soruşturmayı da biz titizlikle takip ediyoruz. Sosyal medya üzerinden Çağlayan'ın ailesini tehdit edenlerle ilgili de soruşturma açıldı ve 4 kişi tespit edildi ve tutuklandılar. Yine Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi sosyal medya üzerinden tehdit edilmişti, hakaret edilmişti. Onlarla ilgili tespit edilen kişiler hakkında da soruşturmalar açıldı ve onlar da tutuklandılar, gerekli cezai yaptırımlara da tabi tutuldular. Aileyi tehdit eden, suçu ve suçluyu övme ve hakaret suçlarından 3 kişi, mezarı tahrip eden de 1 kişi 5 yıla kadar cezalarla cezalandırıldılar." ifadelerini kullandı.

"Soruşturmaları yakından takip ediyoruz"

Bu konuda hassasiyetlerinin son derece büyük olduğunu dile getiren Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Kabine toplantılarında ve sonrasında yaptığı açıklamalarda görüldüğü üzere, bu konudaki kararlılıkların tam olduğunu söyledi.



Bakan Tunç, çocukları korumaları gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle çocukları hem sosyal medyanın etkilerinden hem de onların suça bulaşmaması anlamında gerekli tedbirlerin, gerek aileler gerek devletimizin ilgili kurumları tarafından hassasiyetle alınması lazım. Çocukların korunmasıyla ilgili olarak elbette bütün dünyada bu önemli bir sorun geldiğimiz noktada. Türkiye'de özellikle Çocuk Koruma Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girmişti. Yine Anayasamızda çocukların korunması, çocukların istismarının önlenmesiyle ilgili anayasal düzenlemeler hayata geçirildi. Anayasal ve yasal düzenlemelerin özellikle uygulamaya yansıtılması noktasındaki gerekli hassasiyetimizi de devam ettiriyoruz. Soruşturmaları yakından takip ediyoruz."

Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan ve bu şekilde hunharca katledilen çocuklara Allah'tan rahmet dileyen Tunç, şöyle devam etti:

"Ailelerinin acısı büyük, annelerinin acısı gerçekten tarif edilemez. Evladını kaybetmiş bir anne, ne derse yeridir. O nedenle özellikle onların hassasiyetini elbette ki saygıyla karşılıyoruz. Ama o hassasiyete uygun tedbirlerin alınması ve kanunların, gerekli çalışmaların yapılması konusundaki hassasiyetimizi de koruyoruz. Üzerinden bir yıl geçti Ahmet evladımızın vefatından. Birinci yıl dönümünde aileyi yalnız bırakmayalım dedik. Aileyle sürekli irtibat halinde olduk. Bugün de mevlit programına bizleri davet ettiler, dualar ettik, Kur'an tilavetlerini dinledik. Rabbim bir daha ailelerimize, annelerimize böyle acılar yaşatmasın. Bu konuda her zaman Minguzzi ailesinin yanında olduğumuzu ve çocuklarını kaybeden diğer ailelerimizin de yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetini yakından takip ediyorsunuz. Aileyi daha olayın başında kabul etmişti ve görüşmüştü. Bu konudaki talimatlarını almıştık. Süreçte, Meclis'te bu çalışmalar tamamlandığında, komisyon çalışmalarının ışığında gerekli yasal düzenlemeler gündeme gelecektir."

Bakan Tunç, Meclis'te yapılan çalışmaları aileye aktardıklarını ve konuyu hep beraber takip edeceklerini sözlerine ekledi.

"İnşallah güzel şeyler olacak, ben inanıyorum"

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de bugünün kendisi için çok zor olduğunu belirterek, "Tam bu saatlerde Ahmet'in beyin ölümünün gerçekleştiği haberini doktordan aldığım dakikalar diyebilirim. Bir anne olarak tabii çok zor, çok yıkıcı, gidişi çok ağır oldu. Sonrasında biliyorsunuz mücadelemize hep devam ettik. Yaklaşık şu an 1 yıl oldu. Çocuklarımız için hep savaştık. Umarım bu adalet gecikmez artık. Çünkü biraz aslında Atlas'tan da sonra tabii ki de bu tuz, karabiber oldu." ifadelerini kullandı.

Sadece Atlas değil bir sürü çocuğu kaybettiklerini ve kaybetmeye de devam ettiklerini ifade eden Minguzzi, "Acıyla beraber öfkem artıyor. Her zaman söylüyorum, bu işin peşini bırakmayacağım. Ayrıca biliyorsunuz ki iki tane beraat var, onlar mutlaka içeri girmeli. Bunu kabul etmiyoruz, bu bir iştiraktır. Bunu bütün dünya artık kabullendi. İnşallah güzel şeyler olacak, ben inanıyorum." diye konuştu.