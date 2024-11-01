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Bakan Tunç: Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığı iddiası gerçek dışıdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan çetesi soruşturmasında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığıan yönelik haberlerin gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç: Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığı iddiası gerçek dışıdır
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , Yenidoğan Çetesi soruşturmasına bakan Savcı Yavuz Engin'in görevden alındığı iddiasını yalanladı.

Bakan Tunç,  X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir.

Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda titizlikle yürütülmektedir. 

Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur." 

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