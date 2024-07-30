Bakan Tunç'tan 9. Yargı Paketi’ne ilişkin son dakika açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özel bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Adalet Bakanı Tunç, 9. Yargı Paketi’ne ilişkin görüşmelerin ekim ayına kaldığını söyleyerek meclis açıldıktan sonra yargı süreçlerini hızlandırmaya yönelik adımlar atacaklarını açıkladı.

Bakan Tunç’un gündeme dair açıklamaları şöyle:

9’uncu yargı paketi

"9. Yargı Paketi, ekim ayına kaldı. Meclis’in çalışma takvimine yetiştiremedik. Taslak çalışmasına bakanlığımızda katkı sağladık. Adalet Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlandı, Genel Kurul aşamasında sıra sayısı aldı. Meclis ara verme dönemi başladı, ekim ayında ilk işlerden biri olacak.

9. Yargı Paketi’nde önemli düzenlemeler var. Arabuluculuk sistemini daha da etkinleştirmeye yönelik, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesine yönelik düzenlemeler vardı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsiyoruz."

"İstinaf dairelerindeki iş yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmalarımız var"

"İstinaf dairelerindeki iş yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmalarımız var. İstinafta ön incelemeye yönelik bir maddemiz var. İstinaf mahkemelerinde dosya daireye geldiğinde 1 ay içinde ön incelemeyi tamamlayıp görevli olup olmadığına karar vermesi lazım. 1 ay içerisinde istinaf hukuk dairesi ön incelemeyi yapacak, görevli mahkemeye gönderecek, görevli mahkeme de karar verecek. Dolayısıyla dosyanın aylarca sürüncemede kalması önlenecek."

Sosyal medya düzenlemesi

"Sosyal medya yoluyla hakaretler arttı. Bunu önlemeye yönelik çalışmalarımız var. Sosyal medya yoluyla işlenen hakaret suçlarını ön elemeye tabi kılmak istiyoruz. Orada da o suçların azaltılmasına yönelik düzenlemeler var."

Kadınlar için soyadı düzenlemesi

"Özellikle kadının soyadıyla ilgili AYM’nin iptal kararından sonra bir düzenleme yapmak gerekiyordu. Medeni kanunumuzun ilk halinde kadın evlenmekle kocasının soyadını alır şeklindeki düzenleme sonraki yıllarda kızlık soyadıyla birlikte kocasının soyadını kullanabilir şeklinde değişiklik olmuştu. AYM, ‘Kendi soyadını kullanabilir’ şeklinde bir karara vardı. Buradaki karar TBMM’nin… Medeni kanunumuzun o maddesi iptal edildiği için bir düzenleme gerekiyor."

Aile hukuku düzenlemesi

"Aile hukukunu yeniden gözden geçireceğiz’ demiştim. Bu hemen kamuoyunda ‘Adalet Bakanı medeni kanunu silbaştan yazacağız’ diyor şeklinde eleştiriler oldu. Hala bunu tekrar edenler var. Medeni kanunumuz 2001 yılında baştan sona değişmişti. Dolayısıyla medeni kanunumuz bizim özellikle hem kişiler hem aile hukuku bakımından önemli bir temel kanunumuz. Yıllar içerisinde toplumun ihtiyaçları kapsamında elbette ki değişmesi gereken hususlar varsa TBMM’nin takdirinde olan bir husus. Beni burada söylediğim, aile hukuku sorunlarını ele alacak bir sempozyum yapıyoruz. Sempozyumun çıktıları doğrultusunda önerilerde bulunacağız dedim.

Kadının soyadında da böyle bir tartışma söz konusu ediliyor. AYM’nin gerekçesi ortada. Bu gerekçe doğrultusunda TBMM’de milletvekillerimiz en doğru kararı verecektir."

Yargı reformu

"Reform süreci hiçbir zaman bitmez. Hukuk sürekli gelişir. Milletin taleplerine duyarlı olursanız o ihtiyaçları hissedersiniz. 22 yıldan bu yana önemli reformlar yaptık. Yargı birliğini sağlayan önemli reformları hayata geçirdik. Yargı alanında özellikle uygulamaya yönelik planlı bir reform sürecini 2009’dan itibaren başlatmıştık. Önümüzdeki yargı reform strateji belgesi hazılığı yapılırken, önceki belgelerde tutturulamayan hedefleri de dikkate alarak bir hazırlık yapıyoruz."