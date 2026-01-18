Bakan Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın ailesi ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile telefonla görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunç, İstanbul Güngören'de yaşanan ve herkesi derinden üzen acı olayda yaşamını yitiren Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile görüşerek, aileye taziyelerini iletti.

Telefon görüşmesinde, soruşturmayla ilgili bilgileri aileyle paylaşan Bakan Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü, adli sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.