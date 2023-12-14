Bakan Tunç'tan avukatın adliyedeki fotoğrafları hakkında açıklama: Savcıya soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Savcı hakkında soruşturma açıldı, ilgili avukatla ilgili de Barolar Birliği'ne suç duyurusunda bulunuldu. Barolar Birliği'nden beklentimiz bu tür durumlarda hassasiyetle davranması noktasında.

Somali liderinin oğluyla ilgili açıklama

* Somali ile ilgili olarak bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. İlk rapora göre tahliye verilmiş, sonrasındaki görüntülerle hemen müdahale edildi ve ikinci rapor alındı. Sürücünün kusurlu olduğu rapor geldi. Adli Tıp'a gönderildi dosya çelişki giderilmesi için. Somali adli makamları ile de görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde sanığın Türkiye'ye gelmesi ve adli makamlara çıkması gündemde olacak. Ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel bu konuda eleştirilerde bulunmuş. Biz vatandaşımızın savunmasını Sayın Özel'e bırakmayız. Sonuna kadar bunu takip edeceğiz. Hakkaniyetin ortaya çıkması için çalışacağız. Somali Adalet Bakanı ile de görüştüm. Onlar da iyi niyetle baktılar olaya. Yakın süre içinde yargılama başlayacak. Tabii rapor çerçevesi içinde takdir yargımızındır.

* Sporda şiddete dair kanunda önemli yaptırımlar var. Yeniden bir değerlendirme yaparak, cezalarda caydırıcılığı sağlayarak sporda şiddet kanunumuzda bir takım değişiklik olması gerektiğini tespit ettik. Taraflarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz, hazırladığımız taslağı Meclis'e sunacağız. Olayın hemen ardından gecikmeksizin adli soruşturmamızı başlattık. Sonrasında da tutuklama kararına başvuruldu. Bundan sonraki süreçte de yargılamasını takip edeceğiz. İlgili bakanlıklarımız çalışmalarını sürdürecek.