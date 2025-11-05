Bakan Tunç'tan Aziz İhsan Aktaş'ın yurt dışına kaçtığı iddiasıyla ilgili soruya yanıt: Söz konusu olamaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklandıktan sonra "etkin pişmanlık" kapsamında ifade veren ve tahliye edilen, daha sonra da ev hapsi kaldırılan, "örgüt lideri" olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş ile ilgili "Yurt dışına kaçtığı" yönünde iddiaların bulunduğunu dile getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel’in Beşiktaş Belediyesi soruşturmasına dayanak gösterdiği Aziz İhsan Aktaş’ın “yurt dışına kaçtığı” yönündeki iddiaları yalanladı. Gazetecilere bilgi veren Başsavcılık, Özel'in iddiasıyla ilgili olarak, "Doğru değil" dedi.

"Yurt dışı çıkış yasağı olan birisinin yurt dışına kaçması diye bir durum söz konusu olmaz"

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, konuya dair şöyle konuştu:

"Eğer böyle bir durum söz konusuysa zaten ilgili makamlar burada. Adli kontrol, yurt dışı çıkış yasağı olan birisinin yurt dışına kaçması diye bir durum söz konusu olmaz."

Özgür Özel ne demişti?

CHP lideri Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Aktaş ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"704 yılda hapsini istiyor ama serbest geziyor. Ortalıkta dolaşıyor. Dolaşıyor, dolaşmıyor bilinmiyor. Bugünlerde kaçtığı da söyleniyor. Gören görürse bilen olursa söylenir.

Ama onun 704 yılla yargılanan adam içeride, onun iftirasıyla 4 yılla yargılanan belediye başkanlarımız hapiste. 704 yılla yargılanan geziyor.

4 yılla yargılanan cezaevinde yatıyor. 6 aydır, 8 aydır, 10 aydır. O 4 yıldan yargılanan 4 yıllık cezayı alsa yattığı süre neredeyse alacağı cezaya denk geliyor. Cezanın yatarı o kadar zaten. Böyle bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız.