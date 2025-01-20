Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Tehditkar açıklamalar kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr açıklamalar asla kabul edilemez.

"Türk Ceza Kanununa göre suçtur"

Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Anayasamızın 138. maddesine göre; hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez. Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak, Hukuk Devleti ile bağdaşmaz ve Türk Ceza Kanununa göre suçtur. Bulunulan makamlar, yargı mensuplarını hedef göstermeyi, tehdit etmeyi veya yargı sürecine müdahale etmeyi hiçbir şekilde meşru kılmaz.