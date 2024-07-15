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Bakan Tunç'tan İzmir'deki yangına ilişkin açıklama: 4 şüpheli gözaltına

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’in Çeşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

AA
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Bakan Tunç'tan İzmir'deki yangına ilişkin açıklama: 4 şüpheli gözaltına
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’in Çeşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınıyla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirterek, "Soruşturma kapsamında yangının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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