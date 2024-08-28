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Bakan Tunç'tan kayıp Narin soruşturması açıklaması: 1 kişi gözaltında

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 8'inci günde sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Bakan Tunç'tan kayıp Narin soruşturması açıklaması: 1 kişi gözaltında
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un X sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır.

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