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Bakan Tunç'tan kayıp Narin'e ilişkin açıklama: Dağ taş aranıyor ama maalesef bulamadılar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran, “Dağ taş aranıyor ama maalesef bulamadılar. Anne ve babadan alınan kan örneği amcanın arabasındaki örnekle uyuştu. O neticede de tutuklama oldu. Asıl temenni canlı bulunması” dedi.

AA
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Bakan Tunç'tan kayıp Narin'e ilişkin açıklama: Dağ taş aranıyor ama maalesef bulamadılar
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024 - 2025 Adli yıl açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran için, “Dağ taş aranıyor ama maalesef bulamadılar. Soruşturma ile ilgili yayın yasağı yapıldı. Soruşturmanın selameti açısından da orada çekim yapmak doğru değil. İfadeler alındı. Şüpheli görülen kişilerle ilgili birtakım ifadelerle ilgili tespitler yapıldı. Abisi incelendi, adli tıp inceledi. O izlerin kime ait olduğunun belli olmadığına dair bir karar verildi. Amcası alındı. Soruşturma devam ediyor bizim bir şey söylememiz doğru değil. Anne ve babadan alınan kan örneği amcanın arabasındaki örnekle uyuştu. O neticede de tutuklama oldu. Asıl temenni canlı bulunması” dedi.

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