Bakan Tunç'tan Kocaeli'deki yangın faciasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , 3'ü çocuk 6 kişinin öldüğü Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm fabrikasında çıkan yangına ilişkin bir açıklama yaptı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde yer bir parfüm fabrikasında çıkan yangında 3'ü çocuk yaşlarda 6 işçi hayatını kaybetti. 

Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldiKocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

 

Söz konusu olay hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak; makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürmektedir.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

