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Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde anne, ağaney ve amca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, itirafçı Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Karara ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 yaşındaki Narin Güran'ın canice katledilmesine ilişkin davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını verdiğini anımsattı.

"Verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir"

Bu acı olayda maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının ve sorumluların hak ettiği cezalara çarptırılarak adaletin tecelli etmesinin, millet için büyük bir beklenti haline geldiğini ifade eden Tunç, "Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir. Gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma sürecinde adaletin tecellisi için duyarlı davranan herkese, yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır"

Tunç, adaletin mülkün temeli olduğunu vurgulayarak, "Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için devlet ve milletçe hepimiz hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Narin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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