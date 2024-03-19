Bakan Tunç'tan olaylı maç hakkında açıklama: Futbolcu da olsa suç işlenmişse soruşturulur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına da değinen Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

- (CHP'de para sayma soruşturması) Böyle miktarda bir paranın özellikle sadece bir belgeyle alışveriş söz konusu. Bir il binasının bu şekilde bir satışının nasıl söz konusu olabildiğini elbette ki Cumhuriyet Savcılığı bu tereddütleri ortadan kaldırarak bir soruşturma gerçekleştirecektir.

- (CHP'de para sayma soruşturması) Bizim savcılığa talimat vermemiz söz konusu değil. Sosyal medyada 'adalet nerede' diye yazmaya başladılar. 'Savcılık niye el koymuyor' dediler. Savcılık benim beyanatımdan önce zaten soruşturmayı başlattı. Benim yargıya talimat vermem, savcılığa talimat vermem söz konusu olamaz.

- (Eylem Tok ve oğlunun iadesi) Biz soruşturmayı açarız ama yargılama yapabilmemiz için ifadesinin alınması lazım. Kaçak şahıs statüsüne giriyor.

- Eylem Tok ve oğlunun iadesi) Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bize yazı geldi. Bu yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Buradaki süreci takip ediyoruz.

- (Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olaylar) Bunu siyasete alet etmek bir kere hiç doğru değil. Bunu siyasete alet etmek bir kötü niyeti gösterir. Dolayısıyla ona da müsaade etmemek lazım. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor.

- (Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olaylar) Olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu, soruşturma devam ediyor.

- (Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasındaki olaylar) Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa he iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur.

- (Eros kedinin öldürülmesi) Eros'un bu şekilde canice katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Bir cana bu şekilde eziyet edilerek 6 dakika boyunca tekmelenmesi bir caniliktir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu tür fiillerin hiç cezası yoktu. Para cezası vardı.