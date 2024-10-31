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Bakan Tunç'tan Özel'e 'Akın Gürlek' tepkisi: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı, haddi değildir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutuklanmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik "Erdoğan’ın Zekeriya Öz’üsün" ifadesine karşılık vererek, "Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç'tan Özel'e 'Akın Gürlek' tepkisi: Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı, haddi değildir
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutuklandığı operasyonla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'e "Buradan sesleniyorum. Sayın Erdoğan’ın talimatıyla gelip de bu operasyonlara girişen Akın Gürlek, Zekeriya Öz’ü hatırlıyor musun? Sen Erdoğan’ın Zekeriya Öz’üsün.” ifadelerini kullanması ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

"Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir"

Tunç sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Anayasamızın 138. maddesine göre; Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez." ifadelerine yer verdi.

"Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz"

Tunç "Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz. Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz." dedi. 

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