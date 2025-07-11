Bakan Tunç'tan 'PKK' açıklaması: TBMM komisyonuyla katkılar olacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından bugün PKK'nin düzenlediği törende bir grubun silahlarını yakmasına ilişkin "Terörsüz Türkiye yolunda çok tarihi bir dönemeci geçtik. Bugün tarihimizde unutulmayacak bir gün" dedi. Tunç, süreç hakkında ise "Bundan sonraki süreçte özellikle daha yapacak çok işimiz var" diye konuştu.

"Silahların bırakılması tarihi bir dönemeç"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Irak'ta düzenlenen törenle PKK üyesi bir grubun silahlarını bırakarak yakmasını 'tarihi bir dönemeç' olarak niteleyerek "Bundan sonraki süreçte özellikle daha yapacak çok işimiz var" dedi.

"Saplanan hançerin çıkarıldığı bir gün"

Tunç, PKK üyesi bir grubun, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye için tarihi bir günün yaşandığını ifade eden Tunç, "Terör örgütünün feshi ve fesih sonrası silahları bırakması, Terörsüz Türkiye yolunda çok tarihi bir dönemeci geçtik. Bugün tarihimizde unutulmayacak bir gün. Bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançerin çıkarıldığı ve o hançerin yakıldığı bir gün" değerlendirmesinde bulundu.

"Daha yapacak çok işimiz var"

Bakan Tunç, "Bundan sonraki süreçte özellikle daha yapacak çok işimiz var. Bu süreç elbette izlenecek. Çünkü silah bırakma sürecinin izlenmesiyle ilgili devletin kurumları konuyu hassasiyetle takip ediyor. Geldiğimiz noktada tüm kamuoyu şunu gördü, devlet kurumları arasında tam bir koordinasyon olduğunda, bir uyum olduğunda, muhalefet de bu olumlu gelişmeler karşısında yapıcı bir tutum sergilediğinde ülkemizin ve milletimizin menfaatine nasıl bir başarı elde edildiği hepimizin malumu" ifadelerini kullandı.

"TBMM Komisyonu'nun yapacağı katkılar olacak"

Bundan sonraki aşamada TBMM'de komisyon kurulmasının planlandığını anımsatan Tunç, "Komisyonun yapacağı katkılar olacak. Bu komisyonda tüm siyasi partiler görüşlerini, süreçle ilgili düşüncelerini ifade edecekler. Elbette ki olumlu katkılar, eleştiriler olabilecek. Orada tüm bunlardan istifade ederek milletimiz özellikle bu sürece katkı koyanları takdir edecek. Bundan siyaset de kazanacak, herkes kazanacak. Milletimiz huzurlu bir geleceğe adım atacak. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye'yi iktidarıyla, muhalefetiyle hepimiz istiyoruz" diye konuştu.

Tunç, Türkiye'nin 40 yıldan fazladır gelişmesi ve kalkınmasının önündeki en büyük engelin PKK olduğunu savundu.

"Türkiye dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olacak"

Tunç, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz, çocuklarımız terör örgütünün kucağına düşüp dağlara çıkmasın, ülkemizde yaşasın, huzur içerisinde okusunlar, iş hayatına atılsınlar. Türkiye'nin her bir köşesi kıymetli, dolayısıyla birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdikçe, teröre zemin hazırlayan bütün unsurlar ortadan kalktıkça, Türkiye yüksek standartlı demokrasi yolunda ilerledikçe, Türkiye dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olacak.

"Süreci sabote etmek isteyenler olabilir"

Bu engel de önümüzden kalkıyor. Bu çok önemli bir gelişme, tarihi bir gelişme ve bundan sonraki süreçte bu süreci sekteye uğratmak isteyenler, sabote etmek isteyenler, içten dıştan Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen şer güçler yine devreye girebilir. Çok dikkatli olmak gerekir. Bu anlamda birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirerek yolumuza devam etmemiz gerekir.

Kılı kırk yararak büyük bir hassasiyetle bu süreç yönetildi. Milletimiz gelinen noktadan da memnun. Şehit ailelerimizi ziyaret ettiğimiz zaman 'Başka analar ağlamasın, milletimiz huzur içerisinde geleceğe güvenle baksın.' diyor herkes."

"Siyasi partiler süreçle ilgili katkılarını sunacak"

TBMM'de kurulacak komisyonla ilgili konuşan Tunç, "Çünkü orada tüm görüşler temsil edilecek, siyasi partiler süreçle ilgili katkılarını sunacak. O atmosfer özellikle iç cephemizin güçlendirilmesi, tahkimi anlamında da çok büyük fayda sağlayacak. Çünkü hem bu sürecin başarıya ulaşması hem de birçok bugün sorun gibi görünen, tartışılan, iç politikada tartışılan birçok konuda da diyalog zeminini artıracak hayırlı bir süreç olacak" sözlerine yer verdi.