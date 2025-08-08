Bakan Tunç'tan sahte diploma ve e-İmza iddialarına ilişkin açıklama: 37 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma ve sahte e-İmza skandalıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayarak basın açıklamasında bulundu. Tunç, sahtecilik şebekesinin ortaya çıkarılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı ve etkin bir soruşturma başlatıldığını belirtti.

“Bu çetenin tüm bağlantılarıyla birlikte açığa çıkarılması gerekiyordu. Soruşturma gizlilik içerisinde yürütülüyor. Kolluk birimlerimiz gözaltı işlemlerini gerçekleştirdi,” ifadelerini kullandı.

37 kişi hakkında tutuklama kararı

Bakan Tunç, yürütülen operasyonlar kapsamında 190 kişi hakkında kamu davası açıldığını, bunlardan 37’si hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Soruşturma sürecinde tespit edilen sahte mezuniyet belgeleri, sürücü belgeleri ve benzeri dokümanların ilgili kurumlara iletildiğini aktardı.

"Gerekli tüm tedbirler alındı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte belgelerin kullanımını önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Tunç, “Bu sahte belgelerle herhangi bir resmi işlem yapılamadı. Dava süreci devam ediyor ve bu sahteciliği gerçekleştiren kişiler, Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçla karşılık buluyorsa, o doğrultuda cezalandırılacaklardır” dedi.

Kartalkaya yangın soruşturması

"Kartalkaya yangınıyla ilgili gerekli yargı süreci devam ediyor. İTÜ'den bilirkişiler görevlendirildi. Birileri yargıdan kaçırıldı dendi. Kaçırılmadı. İTÜ raporu sonucu sorumlular belirlendi. Yargılama devam ediyor. Birtakım dezenformasyonlar yapıldı ama böyle bir durum söz konusu değil.

Kim sorumluysa 78 canın hesabını vermeli. Bağımsız ve tarafsız yargı görevini yapacak."

Bakan Tunç'tan CHP lideri Özel'in 'İBB borsası' iddiasına cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla’da düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde ‘İBB davası borsası’ iddiasını gündeme taşımış ve "Hani 560 milyar dolar rüşvet var dediler ya Ekrem Başkan'a... Bir kör kuruşu ispat edemediler. Milyonlarca dolarlık bir borsayı deşifre etmek hepimizin elinde. Samimi çağrımdır: HSK'ye yarın, tarih gün, saat dekont vereceğiz. HSK'ye avukatın 40 dakikalık whatsapp görüşmesinin ses kaydının dökümünü vereceğim. HSK, o döküme göre işlem başlatır ve kanıta ulaşmak isterse ses kaydı HSK'nin elindedir, emrindedir” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Tunç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Özel’in iddialarına da cevap verdi. Tunç açıklamasında, “ Özellikle bu soruşturmalar devam ederken itirafçı beyanları, birtakım CHP'lilerin beyanlarıyla ortaya çıkan soruşturmalar bunlar. Dijital kayıtlar ve ulaşılan belgeler ışığında soruşturma genişletildi. İtirafçı beyanları, kolluk kayıtları tüm bunları göz arda ederek burada suç yoktur demek bir kere hukuk devletinde olmaz” ifadelerini kullandı.

Soruşturmaların sonucunun beklenmesi gerektiğinin altını çizen Tunç, “Kimse peşinen suçlu ilan edilemez. Yargılama sonucu belli olacaktır. Dosyanın içeriğini bilmeden yargıyı töhmet altında bırakmamak lazım. Kanıtları ilgili yerlere ulaştırırsınız bunun gereği yapılır. Propaganda yapmak yerine mitinglerde Hakimler Savcılar Kurulu'nun huzuruna getirmek gerek. Elimde belgeler var diyor, o zaman belgeleri bekletme getir” dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgal planı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. "Artık Gazze için sözün bittiği yerdeyiz" diyen Tunç, İsrail'in bir devlet değil, terör yapılanması olduğunu belirterek, “Hukuku hiçe sayana devlet denilemez” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, İsrail’in sürgün politikası izlediğini ve bunun uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurgulayarak, “Bu sözde bir karar. Uluslararası hukuku tanımıyorlar. Bu zulmü lanetliyoruz” dedi.

"Soykırım gözlerimizin önünde yaşanıyor"

7 Ekim'den bu yana Gazze’de dünya tarihinin en büyük soykırımlarından birinin yaşandığını ifade eden Tunç, “61 binden fazla Filistinli şehit edildi. Bunların yarıdan fazlası kadın ve çocuk. Kadın ve çocuk haklarını savunduğunu söyleyenlerin ise bu zulüm karşısında sessiz kaldığını görüyoruz. 200’den fazla gazeteci de hayatını kaybetti. Basın özgürlüğü diyenler, Filistin söz konusu olunca ortada yok” diye konuştu.

"Uluslararası mekanizmalar işlevsiz"

Adalet Bakanı Tunç, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılan davalara da değindi. “Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’e karşı soykırımın önlenmesi ve insani yardımların sağlanması yönünde tedbir kararları aldı. Bu kararları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin icra etmesi gerekiyor ancak o yapı, ateşkes ve insani yardım çağrılarını dahi reddediyor” dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer yetkililer hakkında tutuklama talep edildiğini hatırlatan Tunç, “Başsavcı talepte bulundu ama ülkeler sahip çıkmadı. Hatta İngiltere ve ABD’de Meclis’te ayakta alkışlandılar. Bu durum, uluslararası sistemin ne kadar etkisiz hale geldiğini gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

"Dünya beşten büyüktür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun yıllardır dile getirdiği “Dünya beşten büyüktür” sözlerini hatırlatan Tunç, “Sayın Cumhurbaşkanımız, adaletsiz uluslararası düzenin değişmesi gerektiğini vurguluyor. İnsanlığın sorunlarına çözüm üretecek yeni mekanizmaların kurulması gerekiyor. Bu anlayışta olan liderlerin sayısı artmalı” dedi. Tunç, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Bugün uluslararası sistem İsrail’e ceza uygulamıyor gibi görünebilir. Ama tıpkı Bosna’da zulmedenlerin yargılandığı gibi, bu suçları işleyenler de bir gün mutlaka hesap verecek.”