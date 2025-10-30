Bakan Tunç'tan Tunç’tan “İmralı ziyareti” sorusuna yanıt

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirdiği bugünkü 16'ncı toplantısında önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yaptı ve ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Basına kapalı yapılan ve saat 11.00'de başlayan toplantı, verilen iki aranın ardından saat 17.30'a kadar devam etti. Toplantı sona erdikten sonra bir süre TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görüştü. Görüşmeden sonra Numan Kurtulmuş Adalet Bakanı Tunç'u arabasına kadar uğurladı.

"Yasal düzenleme gerektiren hususlar olacaksa bu süreçle ilgili olarak, bu konu tamamen meclisin takdirinde"

Bu sırada gazetecilerin soruları üzerine Adalet Bakanı Tunç, şu açıklamayı yaptı:

"Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak Meclis’imizinde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na bugün Adalet Bakanı olarak davet edilmiştik. Sürece ilişkin görüşlerimizi paylaştık, milletvekillerimizin sorularını cevaplandırdık. Çok önemli bir komisyon, çalışmaları da önemli.

Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor. 41 yıllık terörle mücadele söz konusu. Terörle mücadelede büyük ekonomik kayıplarımız oldu ve büyük acılar yaşadık ve bundan sonra ülkemiz bu kayıpları yaşamasın, bu acıları yaşamasın, bütün temennimiz bu. Bu anlamda başlayan Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması noktasındaki çalışmaları destekliyoruz. Adalet Bakanlığı olarak sürecin kolaylaştırılması, sürecin başarıya ulaşması noktasında bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz idari uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesi ile ilgili çalışmalarımızı milletvekillerimizle, komisyon üyeleri ile paylaştık.

Yasal düzenleme gerektiren hususlar olacaksa bu süreçle ilgili olarak, bu konu tamamen Meclis’in takdirinde olan hususlar. Meclis komisyonunun iradesi önemli çünkü milli iradenin tecelligahı Meclisimiz, Parlamentomuz. Dolayısıyla onların alacağı kararlar, onların çizeceği yol haritası millet adına onların ortaya koyacağı ortak irade doğrultusunda bizler de o iradeye uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Yılmaz Tunç, komisyondan bir heyetin İmralı'ya gidip gitmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Onlar komisyonun takdirinde olan hususlar" karşılığını verdi.

Öte yandan, tören salonunda saat 11.00'de başlayan toplantıda Hakan Fidan'ın kısa bir sunum yaptığı ve milletvekillerinin sorularını yanıtladığı öğrenildi. Adalet Bakanı Tunç'un ise toplantıda, süreç konusunda ilgili mevzuat ve idari uygulamalarla ilgili sunum yaptığı belirtildi.

Komisyonun hazırlayacağı yasal çerçeveye Adalet Bakanlığı'nın teknik destek vereceği kaydedildi.