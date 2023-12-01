Bakan Tunç'tan Türk Tabipleri Birliği kararına ilişkin ilk açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Tunç’a Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı da soruldu.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın Türk askeri ile ilgili iddiasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Ancak burada kendi kanunlarına aykırı tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bir davaname hazırladı. Yargının verdiği bir karar söz konusu. Hep beraber süreci takip edeceğiz” diye konuştu.

Seçil Erzan'ın davası da soruldu

Bakan Tunç’a eski bankacı Seçil Erzan’ın hayali fon yaratarak futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırmasına ilişkin dava da soruldu.

Yargılama sürecinin devam ettiğine işaret eden Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak’ta görüleceğini belirterek, “Hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz” dedi.