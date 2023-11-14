Bakan Tunç'tan yeni anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da bir otelde düzenlenen 10. Yılında Arabuluculuk Programı'ndaki konuşmasında, "1" sicil numaralı arabulucunun kaydının yapıldığı gün olması nedeniyle her 14 Kasım'da Arabulucular Günü'nün kutlandığını ifade etti.

Konuşmasında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Tunç, Filistin'de bir ayı aşkın zamandır katliam yapıldığını söyledi. Dünyanın bu insanlık suçunun işlenmesine sessiz kaldığını, katliama uğrayanların çoğunun kadın ve çocuk olduğunu anlatan Tunç, "Önümüzdeki süreç içinde bu ateşkes sağlanacak. Bu saldırganlar insanlık önünde hesabını verecek. Uluslararası Ceza Mahkemesi, elbet bir gün bu savaş suçunu yargılayacak." diye konuştu.

Bakan Tunç, "Dünyada adaleti, hakkaniyeti, hukuku, insan haklarını Türkiye olarak savunmaya devam edeceğiz." dedi.

"Yeni anayasa ihtiyacımız olduğu açık"

Son yıllarda adalet hizmetleri alanında birçok sessiz devrim gerçekleştirdiklerini belirten Tunç, bu kapsamda Anayasa'da da değişiklikler yapıldığını ancak bunların Anayasa'daki "darbeci ruhu" ortadan kaldırmadığını ifade etti.

Anayasa'da bugün birbiriyle çelişen durumlar bulunduğunu dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"Yüksek mahkemelerimiz arasındaki görüş farklılıklarının da ortaya çıktığını düşündüğümüzde burada yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğu açık. Bu konuda herkes hemfikir. Hangi düşünceden olursa olsun yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğunu herkes ifade ediyor. Türkiye Yüzyılı'nın inşası düşünüldüğünde TBMM'nin grubu bulanan partiler ve Meclis dışındaki partilerimiz, sivil toplum kuruluşları, barolar, üniversiteler ve geniş toplum kesimlerinin görüşleri alınarak parlamentoda uzlaşmayla yeni bir anayasayı yazmak mecburiyetimiz var. Bu bizim milletimize olan borcumuz."