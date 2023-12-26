Bakan Tunç'tan Zekeriya Yapıcıoğlu’na yanıt: Söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Bakan Tunç’un yanıtlarından öne çıkanlar şöyle:

Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Terörü destekleyenlerle de devam edecek. Vekillerin terör noktasında milletimizin yanında olması gerekir, sorumlu olması gerekir. Terörü destekleyen açıklamalarda bulunursanız konu yargıya gider. 800 dokunulmazlık dosyasının çoğu terörle ilgili. DEM Parti’nin Diyarbakır’daki gençlik kongresi ile ilgili işlem yapıldı. 23 şahıs hakkında inceleme devam ediyor.

(Zekeriya Yapıcıoğlu’nun federasyon açıklaması) Değiştirilemez maddelerin tartışılması söz konusu olamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir.

Üçüncü rapor geldi. Dava açılacak ve kovuşturma sürecek. Vatandaşımızın hakkını yargımız koruyacak. Bizim önceliğimiz vatandaşımız. Hukuk içinde yargımız en doğru kararı verecek. İlgili şahıs da yurt dışından gelerek ifade verecek.

15 ilde 55 kişi hakkında soruşturma var. 26’sının yurt dışında olduğu tespit edildi. 3 kişi tutuklandı, bu süreçler devam ediyor. Sosyal medyada suç işleyenlere karşı yargımız hareket ediyor. Gerçek hayatta suçsa sosyal medyada da suçtur.