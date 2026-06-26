Bakan Uraloğlu: 15 gemimiz güvenli şekilde Basra Körfezi'nden ayrılmıştır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı ve Basra Körezi'ne dair yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ait 15 geminin bölgeden güvenli şekilde ayrıldığını açıkladı.

Basra Körfezi'nden anlık ayrılma talebi olan herhangi bir gemimizin olmadığını belirten Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı;

"Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ilk andan itibaren anbean takip ediyor, ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde hareket ediyoruz. 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır.