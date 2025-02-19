Bakan Uraloğlu: 5G teknolojisi Galatasaray- AZ Alkmaar maçında denenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor statlarına 5G teknolojisinin kurulacağını belirterek, "İlk test RAMS Park Arena'da Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa Kupası maçında gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 5G çalışmalarına Bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak devam ettiklerini bildirdi.

"4 büyük futbol kulübünün stadına kurulacak"

Operatörlerin resmi talepte bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor statlarında 5G teknolojisi kurulacak ve vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız. İlk test ise Rams Park Arena'da, Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa Kupası maçında gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

"5G'nin test-deneme süreçleri devam ediyor"

Uraloğlu, halihazırda BTK tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinleri verildiğini anımsattı.

5G'nin test-deneme süreçlerinin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde 34 noktada devam ettiği bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı'nda vatandaşlarımız da 5G uyumlu cihazlarıyla bu deneyime ortak olabiliyor. 4 stadyum için operatörlerden resmi talepleri aldık. Bu başvuruları değerlendirdikten sonra hizmet sunum şartlarını belirleyeceğiz. Ardından gerekli altyapı tesis edilecek. 5G'yi İstanbul Havalimanı'nın ardından 4 büyüklerimizin statlarında vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız. 2026'da da ülke genelinde hizmete almayı hedefliyoruz."