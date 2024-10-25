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Bakan Uraloğlu açıkladı: Rize-Artvin Havalimanı'na 2 yeni frekans

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19-24 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Sivil Havacılık Müzakereleri Etkinliği kapsamında Bahreyn ve Ürdün ile yeni bir Mutabakat Zaptı imzalandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Bahreyn ve Ürdün ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, Rize-Artvin-Bahreyn ve Rize-Artvin-Amman hatlarında haftalık 7 frekans sefer düzenleme yetkisi her iki ülkenin taşıyıcılarına tanındı." dedi.

Haber Merkezi
İHA
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Bakan Uraloğlu açıkladı: Rize-Artvin Havalimanı'na 2 yeni frekans
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Rize, yeni hatlarla birlikte turizmde önemli bir ivme kazanacak” dedi.

Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19-24 Ekim 2024 tarihlerinde Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen Uluslararası Sivil Havacılık Müzakereleri Etkinliği kapsamında Bahreyn ve Ürdün ile yeni bir Mutabakat Zaptı imzalandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Bahreyn ve Ürdün ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, Rize-Artvin-Bahreyn ve Rize-Artvin-Amman hatlarında haftalık 7 frekans sefer düzenleme yetkisi her iki ülkenin taşıyıcılarına tanındı” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, imzalanan Mutabakat Zaptı sayesinde Bahreyn ve Ürdün ile Rize arasında hava yolu ulaşımının başlatılmasını teminen gerekli hukuki ve ticari zeminin sağlandığını kaydetti. Uraloğlu, bu tür anlaşmaların Türkiye’nin uluslararası havacılık alanındaki rolünü pekiştirdiğini ifade ederek “Bu uçuşlarla birlikte, bölgenin doğal güzellikleri ve kültürel mirası, turistler için de daha erişilebilir hale gelecek. Özellikle doğa turizmi, yayla turizmi ve kültürel gezilerle öne çıkan Rize, yeni hatlarla birlikte turizmde önemli bir ivme kazanacak. Yerel ekonomiyi canlandıracak, ticari faaliyetleri destekleyecek ve bölgenin tanıtımını uluslararası boyutta güçlendirecek. Böylece, Rize’nin turistik ve ekonomik potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirilmesi sağlanacak” dedi.

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