Bakan Uraloğlu açıkladı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan ikinci piste ilişkin paylaşımda bulundu.

Pistin açılışının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 25 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de yapılacağına işaret eden Uraloğlu, "Yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızın kapasitesini ikinci pist ile ikiye katlıyoruz. Gökyüzüne mührümüzü, yeryüzüne imzamızı atıyoruz." ifadesini kullandı.