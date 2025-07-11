Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesi 25 yıl uzatılıyor

Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesi 25 yıl süreyle uzatılacak. Bloomberg’ten Fırat Kozok’un haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu uzatma kararının detaylarını paylaştı.

Bakan Uraloğlu, anlaşma kapsamında elde edilecek imtiyaz ücretinin yüzde 80 ila 85’lik bölümünün altyapı yatırımlarına ayrılacağını, kalan kısmın ise doğrudan Hazine’ye aktarılacağını bildirdi.

Yeni imtiyaz süreci ile birlikte, Türk Telekom’un Türkiye genelindeki sabit ve mobil iletişim altyapısını iyileştirmeye yönelik yatırımlarının daha uzun vadeli ve planlı bir şekilde yürütülmesi bekleniyor.