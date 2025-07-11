  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesi 25 yıl uzatılıyor
Takip Et

Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesi 25 yıl uzatılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesinin 25 yıl süreyle uzatılacağını açıkladı. Sözleşmeden elde edilecek gelirin yüzde 80-85’i Türkiye genelindeki altyapı yatırımlarına bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Uraloğlu açıkladı: Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesi 25 yıl uzatılıyor
Takip Et

Türk Telekom’un imtiyaz sözleşmesi 25 yıl süreyle uzatılacak. Bloomberg’ten Fırat Kozok’un haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu uzatma kararının detaylarını paylaştı.

Bakan Uraloğlu, anlaşma kapsamında elde edilecek imtiyaz ücretinin yüzde 80 ila 85’lik bölümünün altyapı yatırımlarına ayrılacağını, kalan kısmın ise doğrudan Hazine’ye aktarılacağını bildirdi.

Yeni imtiyaz süreci ile birlikte, Türk Telekom’un Türkiye genelindeki sabit ve mobil iletişim altyapısını iyileştirmeye yönelik yatırımlarının daha uzun vadeli ve planlı bir şekilde yürütülmesi bekleniyor.

Türk Telekom ‘Dijital Kıbrıs’a 100 milyon dolar yatıracakTürk Telekom, KKTC'de şirket kuracakEkonomi
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreni sonrası ilk açıklama: Kritik bir eşik geçildiAK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreni sonrası ilk açıklama: Kritik bir eşik geçildiGündem
Gündem
Özgür Özel'den 'PKK' açıklaması: Terörün ilelebet son bulması ortak irademizdir
Özgür Özel'den 'PKK' açıklaması: Terörün ilelebet son bulması ortak irademizdir
DEM Parti'li Buldan'dan silah bırakma sonrası Erdoğan'a teşekkür telefonu
DEM Parti'li Buldan'dan silah bırakma sonrası Erdoğan'a teşekkür telefonu
PKK'nın kurulduğu baraka görüntülendi!
PKK'nın kurulduğu baraka görüntülendi!
Silah bırakma sonrası Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme
Silah bırakma sonrası Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir gözaltına alındı
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü gözaltına alındı
İmamoğlu’nun yargılandığı Beylikdüzü Belediyesi davası ertelendi
İmamoğlu’nun yargılandığı Beylikdüzü Belediyesi davası ertelendi