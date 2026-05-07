Bakan Uraloğlu, Alman mevkidaşı Schnieder ile bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2026 Zirvesi kapsamında diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Azerbaycan’ın dönem başkanlığında "Dayanıklı Ulaşımın Finansmanı" temasıyla gerçekleştirilen forumda Türkiye’yi temsil eden Bakan Uraloğlu, zirve marjında Almanya Ulaştırma Bakanı Schnieder ile görüşme gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 52 milyar dolara ulaştı. Yakın vadede bu rakamı 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Almanya, ihracatımızda birinci, ithalatımızda ise üçüncü sırada yer alıyor. Bu tablo, ulaştırma alanında bizlere daha fazla sorumluluk yüklüyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, ticareti desteklemek amacıyla ikili taşımalarda kapasite artırıcı ve yeşil dönüşümü teşvik edici adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin son dönemdeki altyapı yatırımlarıyla Alman yatırımcılar için yeni pazarların kapısını araladığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Almanya’nın Orta Doğu, Doğu Afrika ve Orta Asya pazarlarına daha etkin erişimi için pek çok seçeneğimiz mevcut. Bu alanlarda stratejik ortaklığımızı geliştirmek üzere bakanlıklarımız arasında bir teknik çalışma grubu oluşturabiliriz."

Kara yolu taşımacılığında yaşanan aksaklıklara da değinen Uraloğlu, ikili taşımaların serbestleştirilmesinin ticaretin kolaylaştırılması açısından kritik öneme sahip olduğunu hatırlattı.

Görüşme, karşılıklı anlayış ve yapıcı diyalog temelinde somut sonuçlar üretecek adımları birlikte atma kararlılığının vurgulanmasıyla sona erdi.