Bakan Uraloğlu, Almanya'da Japon mevkidaşı Kaneko ile bir araya geldi

Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu 2026 Zirvesi kapsamında diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Azerbaycan'ın dönem başkanlığında "Dayanıklı Ulaşımın Finansmanı" temasıyla düzenlenen forumda Türkiye'yi temsil eden Uraloğlu, zirve kapsamında Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Yasushi Kaneko ile bir araya geldi.

Görüşmede Japon Bakan Kaneko, "16 yıl önce Dünya Su Forumu vesilesiyle İstanbul'u ziyaret etme fırsatım olmuştu. O dönemde forumun başkan yardımcısı olarak görev yapmıştım. Türkiye'ye tekrar gelmeyi çok arzu ediyorum" dedi.

Bakan Uraloğlu, mevkidaşının bu sözlerine, "Sizi en kısa sürede yeniden Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız." karşılığını verdi.

Ulaştırmada dayanıklılık ve stratejik işbirliği

Ulaştırma sektöründe dayanıklılık kavramının önemine vurgu yapan Kaneko, Japonya'nın dayanıklı tedarik zincirlerine büyük önem atfettiğini belirtti.

Kaneko, "Ulaştırma sektöründe dayanıklılık temasını derinleştirmek adına Türkiye ile yakın işbirliği içinde çalışmayı bekliyoruz" dedi.

Görüşmenin gündem maddelerinden biri de deprem gerçeği ve ulaştırma altyapılarının korunması oldu.

Bakan Uraloğlu, hem Türkiye hem de Japonya'nın deprem riski yüksek ülkeler olduğuna işaret ederek, "Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının Türkiye'deki ulaştırma yapılarının depreme karşı güçlendirilmesi noktasında sağladığı kredi var. Bu alandaki işbirliğini takdirle karşılıyoruz. Bu ortaklığı devam ettirmeyi ve derinleştirmeyi arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.

Japon Bakan da "Her iki ülke deprem kuşağında yer aldığı için tecrübelerimizi paylaşarak ulaştırma hatlarımızı afetlere karşı nasıl daha dirençli hale getirebileceğimizi beraberce ortaya koyabiliriz" dedi.

Bakanların görüşmesinde, iki ülke arasındaki iletişim artırılarak stratejik projelerde daha aktif rol alınması konusunda mutabık kalındı.