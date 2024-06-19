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Bakan Uraloğlu: Avrasya Tüneli’nde yeni trafik rekoru kırıldı

Bakan Uraloğlu, 94 bin 454 birim araç sayısı ile Avrasya Tüneli’nde yeni trafik rekoru kırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu: Avrasya Tüneli’nde yeni trafik rekoru kırıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından 13 Haziran Perşembe günü Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısını paylaştı.

Bakan Uraloğlu, iki kıtayı birleştiren en kısa yol olan Avrasya Tüneli’nin yeni rekor kırdığını belirterek, ''13 Haziran Perşembe günü 94 bin 454 birim araç sayısı ile yeni trafik rekoru kırıldı.” ifadelerini kullandı.

 

 

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