Bakan Uraloğlu'ndan Bursa yangını açıklaması: Ciddi müdahale ediliyor

Bakan Uraloğlu, Yangın Harekat Merkezi'nde, bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan son bilgileri aldıktan sonra helikopterle yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

TOKİ konutlarının bulunduğu Gürsu ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi'ne inen Bakan Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın merkezden yönlendirmesiyle çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.

"Gece çalışmasını çok kıymetli buluyoruz"

Valiliğin koordinasyonunda sabaha kadar bir yoğun çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Gece çalışmasını çok kıymetli buluyoruz. O anlamda iki tane köy boşaltılmıştı. Bizim de havadan görme imkanımız oldu. O köylerde şu an için bir risk yok. Çünkü etrafındaki bayağı bir yer yanmış, müdahale edilmiş. Köye girmesine müsaade edilmemiş." diye konuştu.

"Ciddi bir müdahale ediliyor"

Uraloğlu, bölgede daha aktif olan yangının 2 bin 200 dairelik TOKİ konutları kuzey tarafında olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Oraya da bir hava aracı sürekli müdahale ediyor ama ben sahada dolaştım. Gözünüzün gördüğü her yerde arazöz, yangın söndürme aracı, itfaiye var. Dolayısıyla ciddi bir müdahale ediliyor. Halihazırda da hissettiğimiz bir rüzgar var. Bundan endişeleniyoruz. Yakın takip ediyoruz. İnşallah sonuç alırız daha fazla ilerlemesinin önüne geçmiş oluruz." Sahada devam eden çalışmalar hakkında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle de görüşen Uraloğlu, son duruma ilişkin bilgi aldı. Uraloğlu'na Vali Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

"Yangının yayılım hızı ve enerjisi önemli ölçüde kontrol altına alınmıştır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yangının yayılım hızı ve enerjisi önemli ölçüde kontrol altına alınmıştır" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valis Erol Ayyıldız ile birlikte Yangın Harekât Merkezi’nde,Bursa Orman Bölge Müdürü Sayın Erdal Şahan’dan bölgede yürütülen çalışmalar ve yangının seyri hakkında bilgi aldı.

Yangınlara yönelik müdahale çalışmaları, AFAD koordinasyonunda ve ilgili tüm kurumların iş birliğiyle yürütüldüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Sahada görev yapan bin 777 personel ve 688 kara aracı ile birlikte, Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağı havadan destek sağlamaktadır. Ekiplerimizin sergilediği kararlı, koordineli ve özverili müdahale sayesinde yangının yayılım hızı ve enerjisi önemli ölçüde kontrol altına alınmıştır. Yangınla mücadele çalışmaları, AFAD koordinasyonunda, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve vatandaşlarımızın desteğiyle aralıksız şekilde sürdürülmektedir" dedi.