Bakan Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayın sırasında rahatsızlandı. Yayında yöneltilen bir soruya yanıt veremeyen Uraloğlu, programın durdurulmasını rica etti.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda hizmete alınan üçüncü pist ile yeni hava trafik kontrol kulesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sırada sağlık sorunu yaşadı. TGRT Haber canlı yayınına katılan Uraloğlu, açıklamaları esnasında bir gazetecinin sorusuna yanıt vermekte zorlandı.
Yayının durdurulmasını istedi
Muhabirin, yeni hava trafik kontrol kulesinin eski kuleye göre hangi yenilikleri barındırdığı yönündeki sorusunun ardından rahatsızlanan Uraloğlu, yayına ara verilmesini istedi. Bakanın yayının kesilmesini talep ettiği anlar canlı yayın kameralarına yansıdı.