Bakan Uraloğlu: Cumhurbaşkanım, Trump'ın yanında en delikanlı duran adamdır

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığının bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularına yanıt verdi.

Abdulkadir Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'na verilecek ismin Bayburtlu ve Gümüşhanelilerin görüşüne sunulacağını belirterek, "Ona göre bir karar vereceğiz" dedi. Bursa hızlı tren hattına ilişkin önceki açıklamasını düzelten Uraloğlu, "Dört istasyondan yalnızca biri tamamlandı, diğerlerinde çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı. Akdeniz Sahil Yolu'nun 440 kilometrelik bölümünün 404 kilometresinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Kalan 36 kilometre tünel ve viyadüklerden oluşuyor, bittiğinde hat tamamen tamamlanmış olacak" diye konuştu.

"2028 yılından itibaren Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü devlete teslim edilecek"

Uraloğlu, otoyolların özelleştirilmesine ilişkin yürütülen çalışmanın, mevcut otoyolların "varlık değerini ortaya koymaya" yönelik olduğunu belirterek, "Bu anlamda verilmiş bir karar yoktur. Mevcut otoyollarımızın değerini tespit edip ileride bir tasarruf olacaksa ona göre konuşacağız" dedi. Bakan Uraloğlu, 2028 yılından itibaren Kuzey Marmara Otoyolu'nun, Yavuz Sultan Selim Köprüsü de dahil olmak üzere işletme süresinin tamamlanacağını belirterek, bu yapıların devlete ait olduğunu ve işletmecilerin sadece işletme görevini yürüttüğünü ifade etti. Sürenin dolmasının ardından otoyol ve köprünün idareye teslim edileceği kaydedildi.

Uraloğlu, bir milletvekilinin PTT'de mobbing yapıldığı yönündeki iddialarına ilişkin, isimlerin iletilmesi halinde konuyu doğrudan incelemek istediklerini belirtti. Abdulkadir Uraloğlu, demiryollarında 2024'ten bu yana hiçbir gelişme olmadığı yönündeki eleştirilere yanıt vererek, hâlen 4 bin kilometrelik hatta çalışmaların sürdüğünü söyledi. Uraloğlu, demiryolu ağını 2027–2028 döneminde yaklaşık 17 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakan ile CHP'li Arı arasında kavşak tartışması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Antalya'daki farklı seviyeli kavşakların yapım sürecine ilişkin açıklamasında, projelerin belediye tarafından üstlenmesinin öngörüldüğünü ancak bakanlığın iki kavşağı tamamladığını, diğer ikisinin de yapımının sürdüğünü söyledi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise söz alarak, kavşakların bakanlığın sorumluluğunda olduğunu ve yıllarca yapılmadığını belirterek eleştirdi. Uraloğlu, önceki AK Parti belediye yönetiminin projeleri üstlenme sözü verdiğini, yönetim değişikliği sonrası işlerin bakanlık tarafından tamamlandığını kaydetti.

"Bizim böyle bir yetkimiz de niyetimiz de yok"

Bakan Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nın hizmete açılarak bölgeye modern bir tesis kazandırıldığını, Adana Kuzey Çevre Otoyolu projesinin de başlatıldığını ve hayata geçirileceğini söyledi. Uraloğlu, telefon görüşmelerinin mahkeme kararları dışında dinlenemeyeceğini, bakanlığın böyle bir yetkisinin bulunmadığını ve bunun niyetinde de olmadığını söyledi.

Uraloğlu, Malatya Çevre Yolu'nun 2026'da tamamlanacağını, Malatya-Arapgir yolu projesinin de hazır olduğunu söyledi. Doğanşehir deprem konutlarının yollarının sorumluluklarının dışında olduğunu belirten Uraloğlu, ihtiyaç halinde değerlendireceklerini kaydetti. Havaalanı terminal binasının depremden ikinci kez etkilendiğini ve yeniden yapıldığını açıklayan Uraloğlu, 2026'da tamamlamayı hedeflediklerini, ayrıca Beylerderesi Viyadüğü'nün tamamlandığını ve yatırım programına alınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

"Yasal olmayan VPN'leri asla tavsiye etmiyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 1993-2003 ile 2003-2025 dönemleri arasındaki farkın sorulması üzerine, Karayolları yatırımlarının 5 kat, demiryolu yatırımlarının 10 kat, havayolu yatırımlarının 5 kat, denizyolu yatırımlarının 3 kat ve haberleşme yatırımlarının 4 kat arttığını açıkladı.

Uraloğlu, yasal olmayan VPN kullanımını kesinlikle tavsiye etmediklerini belirterek, bu tür uygulamaların veri sızıntılarının en çok yaşandığı yerler olduğunu ve vatandaşların kullanmaması gerektiğini söyledi. Uraloğlu, Denizcilik Bakanlığı yerine Denizcilik Başkanlığı kurulması yönünde bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Uraloğlu, "Taksici esnafının veya diğerlerinin mülkiyet hakkıyla ilgili bir düzenleme önerisi Meclise grubumuz olarak gönderildi. Bu konuda çalışıyoruz" bilgisini paylaştı.

"Trump'ın yanında utanıyorsunuz" eleştirilerine Uraoğlu, "Vallahi benim Cumhurbaşkanım Trump'ın yanında en delikanlı duran adamdır. Ben onun için onunla gurur duyuyorum" yanıtını verdi.

"Yerli yazılımlarla günde 17 milyon IP adresini düzenli olarak denetliyoruz"

Bakan Uraloğlu, "siber güvenlik noktası"na ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Biz Avcı, Azat, Kasırga, Kule, Atmaca'yla; yerli yazılımlarla günde 17 milyon IP adresini düzenli olarak denetliyoruz. 75.603 büyük dolandırıcılık işini engelledik. Sadece son bir haftada 78,6 milyon zararlı erişimi engelledik. Eğer biz bunu engellememiş olsaydık gerçekten ne hâle gelirdik, onu hani hep beraber yorumlamamız lazım."

Görüşmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi kabul edildi.