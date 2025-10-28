Bakan Uraloğlu: Deprem sonrası iletişim altyapısında sorun olmadı

  1. Ekonomim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası iletişim altyapısında herhangi bir sorun bulunmadığını, tüm ekiplerin sahada çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal'deki hesabından Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım yaptı.

Çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, "İletişim altyapımızda şu an için herhangi bir sorun bulunmamakla beraber tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) yapılan paylaşımda da iletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasının iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

