Bakan Uraloğlu duyurdu: 10 yılda 9,3 milyon engelli demiryollarında ücretsiz seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaris'te gerçekleştirilen 14'üncü Engelli ve Gazi Personel Eğitim Semineri'ne video konferans yoluyla katıldı. Engelli ve gazi vatandaşların azim ve fedakarlığının toplum için ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, ulaşım ve haberleşmeden dijital hizmetlere kadar hayata geçirilen erişilebilirlik projeleriyle milyonlarca vatandaşın yaşamına dokunduklarını belirtti.

"Herkes için eşit çalışma ortamı"

Bakan Uraloğlu, engelli ve gazi personelin motivasyonunu artırmak ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen seminerin önemine dikkati çekti. Bakanlık bünyesinde toplam 2 bin 317 engelli personelin görev yaptığını hatırlatan Uraloğlu, "Bu değerli katkılar hem hizmet kalitesini yükseltiyor hem de kapsayıcı çalışma hedefimize güç veriyor" dedi.

"2002'den bu yana engelliler için önemli düzenlemeler yaptık"

Uraloğlu, 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımını kolaylaştıracak birçok adım atıldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, 2005'te çıkarılan Türkiye'nin ilk Engelliler Kanunu, 2007'de imzalanan BM Engelli Hakları Sözleşmesi ve 2013'te resmi tanımlarda ‘engelli' ibaresine geçişin bu alanda dönüm noktaları olduğunu söyledi.

"78 bin yolcu ‘turuncu masa' ile güvenli yolculuk yaptı"

Bakan Uraloğlu, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile 6 stratejik amaç, 14 hedef ve 33 eylemin belirlendiğini anlattı. ‘Turuncu Masa' uygulamasıyla engelli vatandaşların Yüksek Hızlı Tren garları ve bazı havalimanlarında güvenle yolculuk yaptığını hatırlatan Uraloğlu, 2019'dan 2025'in ilk yarısına kadar 78 bin 154 yolcunun bu hizmetten faydalandığını aktardı. 38 havalimanının ‘Engelsiz Havalimanı Kuruluşu' unvanına, 40 havalimanının ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Erişilebilirlik Belgesine sahip olduğunu belirten Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın da uluslararası ödüller kazandığını söyledi.

"9,3 milyon engelli demiryollarında, 1,8 milyon karayolunda hizmet aldı"

2014-2024 yılları arasında 9,3 milyon engelli vatandaşın demiryollarında ücretsiz seyahat ettiğini belirten Uraloğlu, sadece 2025'in ilk yarısında 559 bin engelli yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Karayolunda ise 2024'te 1,8 milyon engelli vatandaşın şehirlerarası otobüslerde yüzde 40'a varan indirimlerden yararlandığını söyledi. Denizcilikte ‘Engelsiz Denizler Projesi' kapsamında yolcu gemilerinde rampalı giriş, asansör ve engelli tuvaletlerini zorunlu hale getirdiklerini ifade etti.

"467 bin engelli vatandaş maaşlarını evlerinde teslim Aldı"

Bakan Uraloğlu, Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması ve 12 Ar-Ge projesiyle engelli vatandaşlara yönelik dijital çözümler geliştirdiklerini söyledi. 100 milyon lira destekle hayata geçirilen projeler arasında yapay zekâ tabanlı trafik sinyalizasyon sistemleri ve gerçek zamanlı rehberlik çözümleri bulunuyor. Haberleşme alanında e-Devlet üzerinden Engelsiz Çağrı Merkezini hayata geçirdiklerini aktaran Uraloğlu, PTT şubelerine engelli yardım butonları ve hissedilebilir yüzeyler eklendiğini, 2024'te 467 bin engelli vatandaşın maaşlarının evlerine teslim edildiğini belirtti. Engelli vatandaşlara havayollarında yüzde 20, internet hizmetlerinde yüzde 25 ve Pttcell'de özel tarifelerle indirimler sağlandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart ile ulaşımda yeni imtiyazlar getirildiğini de duyurdu.

"Önce insan"

Uraloğlu, "Bizim hizmet politikalarımızın temelinde ‘önce insan' ilkesi vardır" dedi. Evrensel erişilebilirlik standartlarına odaklanan çalışmaların süreceğini ifade eden Uraloğlu, seminerin, engelli ve gazi personelin mesleki bilgi ve motivasyonunu artıracağına dikkati çekti.