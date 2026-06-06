Bakan Uraloğlu duyurdu: Discord erişime açılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin kriterlerini karşılayan Discord’un yeniden erişime açılacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber yayınında Discord'a ilişkin açıklamalarda bulundu.
Discord ve Roblox'un mahkeme kararları doğrultusunda erişime kapatıldığını anımsatan Abdulkadir Uraloğlu, Discord'un içerik kaldırma konusunda Türkiye'nin beklentileri doğrultusunda gerekli adımları attığını söyledi.
Uraloğlu, "Mahkeme kararlarıyla Roblox ve Discord 'u kapattık. Şimdi özellikle Discord içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumda. İlgili bakanlarımızla kurumlarımızla konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız" dedi.
Discord, 5651 sayılı kanunun 8'inci maddesi kapsamında, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 9 Ekim 2024 tarihli ve 2024/12907 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.