Bakan Uraloğlu duyurdu: Havada serbest rota uygulaması bu gece başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin başlatılacağını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Uraloğlu, havacılık alanında önemli bir reform olarak değerlendirilen Serbest Rota Hava Sahası (Free Route Airspace – FRA) uygulamasının, DHMİ koordinasyonunda bu geceden itibaren Türkiye hava sahasında devreye alınacağını duyurdu.

Uraloğlu, uygulamanın 2025-2026 kış döneminde gece yerel saatle 23.00 ile 05.00 arasında yürütüleceğini, 2026-2027 kış döneminden itibaren ise 24 saat esasına göre tam zamanlı hale getirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Gerekli tüm süreçler tamamladı

Türkiye’de FRA’ya geçiş için yürütülen kapsamlı çalışmaların DHMİ tarafından 2019 yılında başlatıldığını belirten Uraloğlu, uluslararası standart ve gerekliliklerle uyumlu usulleri olgunlaştırarak, FRA için gerekli tüm süreçleri tamamladıklarını aktardı.

"Ekonomik hem de çevresel alanlarda büyük kazanımlar sağlayacak”

Serbest Rota Hava Sahası uygulaması hakkında da bilgi veren Uraloğlu, “Hava araçlarına, belirlenen giriş ve çıkış noktaları arasında klasik uçuş rotalarına bağlı kalmaksızın serbestçe uçuş planlama imkânı tanıyan FRA; uçuş sürelerinde kısalma, yakıt tasarrufu ve karbon salınımının azaltılması gibi hem ekonomik hem de çevresel alanlarda büyük kazanımlar sağlayacak” dedi.

"Daha düşük irtifalarda kullanımını değerlendirilecek"

Sistemin FL305 ve üzerindeki seviyelerde başlatılacağını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uygulamanın ilk aşamasından elde edilecek geri bildirimler doğrultusunda, FL305 olan alt limiti (30 bin 500 feet) Avrupa'daki örneklere benzer şekilde daha aşağı seviyelere çekmeyi değerlendireceğiz. Bu kapsamda, ülkemizde sürdürülen Hava Sahasının Esnek Kullanımı (FUA) çalışmalarının 10 bin feet-FL285 aralığını kapsayacak şekilde genişletilebilmesi halinde, FRA'nın daha düşük irtifalarda uygulanmasının da önü açılacak. Bu gelişmenin hayata geçmesiyle, Türkiye iç hat uçuşlarında serbest rota kullanımının yaygınlaşması, havalimanları arası uçuşlarda daha uygun güzergahların oluşturulması, uçuş sürelerinin daha da kısalması ve yakıt tasarrufunun artması mümkün olacak."