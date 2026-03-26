Bakan Uraloğlu duyurdu: 7 ülkeye 31 Mart'a kadar uçuşlar durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail-ABD ve İran savaşı nedeniyle bu bölgedeki ülkelere uçuşlara yönelik açıklama yaptı.

Katıldığı bir programda konuşan Bakan Uraloğlu, 7 ülkeye 31 Mart'a kadar uçuşların sağlamayacağını söyledi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) uçuşların ise kontrollü olarak devam edeceğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu'nun konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Suriye’nin Halep hariç tamamı Irak, İran ve İsrail hava sahaları tamamen kapalı. Yine BAE kontrollü olarak Katar, Kuveyt ve Bahreyn aynı şekilde kapalı durumdadır. Dört taşıyıcımızın aldıkları karar doğrultusunda ise 31 Mart’a kadar kapalı havalimanlarına uçuş sağlanmayacaktır.