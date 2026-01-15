Bakan Uraloğlu duyurdu: Marmaray gazetecilere ücretsiz oluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray’ın basın mensupları için ücretsiz olmasına yönelik çalışma yürüttüklerini duyurdu.

"Anadolu Soruyor" programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni düzenlemeye dair çalışmanın başladığını belitti.

Uraloğlu, Marmaray'ı ücretli kullanan gazetecilere mahcup olduğunu belirtti.

Konuyla alakalı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüştüklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, sorunun giderilmesi noktasında aşama kaydettiklerini ve yakın zamanda bunu çözüme kavuşturacaklarının sözünü verdi.

"Mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız"

Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda ben gazeteci arkadaşlara karşı mahcubum. Bunu defaatle gündeme getirdiniz. Ben de epey ilgilendim. Şimdi tekrar ilgileniyorum. Burhanettin Duran hocamızla da konuştuk. Onların da yetkisinde olan bir konu. Biz öneriyi yaptık. O göreve geldiğinde de kendisine söyledim. Birkaç hafta önce de konuştuk. İnşallah onu halletme noktasında bir aşama kat ettik. O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız."