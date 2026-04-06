Bakan Uraloğlu duyurdu: Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nı geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran'ın kapattığı Hürmüz Boğazı'nda bekleyen gemilere ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu, "Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece Hürmüz Boğazı'nı geçti. Böylece savaşın başından bu yana Körfez'de bekleyen 3 gemi boğazdan güvenle ayrılmış oldu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi anlık olarak izliyoruz.



Dışişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, Irak’tan yüklediği ham petrolü… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) April 6, 2026

Uraloğlu, halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 gemi ve bu gemilerde görevli 156 personelin, emniyetli şekilde intikali için çalışmalara kesintisiz devam ettiklerine işaret ederek, Bakanlık olarak Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla, bölgedeki Türk sahipli gemiler ve Türk denizcileri yakından takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Hürmüz Boğazı için kritik hamle: İran ve ABD’ye ateşkes planı sunuldu

Reuters Haber Ajansı'na göre İran ve ABD yönetimlerine, bugün yürürlüğe girebilecek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açabilecek bir ateşkes anlaşması sunuldu. İlk anlaşma, Pakistan üzerinden elektronik olarak tamamlanacak bir mutabakat metni şeklinde hazırlanacak.

Kaynaklar, söz konusu teklifin önce ateşkes, ardından nihai bir anlaşmayı içerdiğini belirtti. Plana göre İran nükleer silah geliştirmekten vazgeçecek, buna karşılık yaptırımlardan muafiyet ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını elde edecek.

Eğer planda anlaşma sağlanırsa derhal ateşkes sağlanacak, Hürmüz Boğazı tamamen açılacak ve nihai anlaşma 15-20 gün içinde imzalanacak.

Pakistan tarafı, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile ayrı ayrı görüştü.

Kaynaklar Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in bütün gece boyunca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile kesintisiz iletişim halinde olduğunu aktardı.