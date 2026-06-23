Bakan Uraloğlu, Ermeni mevkidaşı Khudatyan ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Belçika’ya geldi. Bakan Uraloğlu başkent Büksel’de Bağlantısallık Gündemi Platformu kapsamında Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Elbette bizim öncelikle geçmişte aktif olan demiryolu ve karayolu geçişleri var. Bunların bir an önce hayata geçirilmesi noktasında iş birliklerimizi her geçen gün artırıyoruz. Karayolu ve demiryolunda yapılması gereken bakımlar vardı. Bizim tarafta onları yapmaya başladık. Ermeni tarafı da buna yönelik bazı hazırlıkların yapıldığını, ihalelerin yapıldığını ve başlama aşamasında olduklarını özellikle söylediler" dedi.

Tarihi Ani Köprüsü restore edilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın Erivan ziyaretinde Kars Ani'de bulunan İpek Yolu üzerindeki Tarihi Köprü’nün restorasyonu noktasında imzaladığı anlaşmayı hatırlatan Uraloğlu, "Onunla ilgili ilk görüşmeler yapıldı. İkinci görüşme yapılarak hemen ihale aşamasına geçelim istiyoruz. Gerçekten iki ülkenin tarihi bağlantısını ortaya koyacak olan bir projeden bahsediyoruz" diye konuştu.