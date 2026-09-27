Bakan Uraloğlu: İstanbul'un toplamda 1000 kilometre metroya ihtiyaç var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Programa AK Parti milletvekilleri, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve partililer katıldı. Bakan Uraloğlu, ziyaretin ardından öğle namazı için Haznedar Merkez Camii’ne geçti. Namazını kılan Uraloğlu, ardından Güngörenlilerle çay içerek sohbet etti.

"Terörsüz Türkiye' sürecinin olumlu etkilerini gördük"

Bakan Uraloğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Yüzyılı noktasında Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefler var. Biz de Ulaştırma Bakanlığı olarak bu hedefleri gerçekleştirme noktasında, yine belediyelerimizle beraber iş birliği yapma noktasında daha neler yapabiliriz, bunları tüm arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen durumdaki, sahada bilmemiz gereken bir şey var mı, bunlara bakıyoruz.

Ama çok şükür gerçekten bu 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sadece ülkemizde değil, bütün coğrafyada ne kadar olumlu etkilerinin olduğunu da esasında hep beraber görmüş olduk. Dolayısıyla sadece günü kurtaran değil, sadece kısa vadeyi, orta vadeyi kurtaran değil, uzun vadeyi planlayan, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir Türkiye var.

Yine Birleşmiş Milletler'deki yaptığı konuşmayla, yani sadece bizi değil, vicdan sahibi herkesi, dili, dini, inancı ne olursa olsun duygulandıran bir konuşma yaptı. Allah ondan razı olsun. Biz de hani teşkilatlarımızla beraber Cumhurbaşkanımızın sırtından bir nebze yük alabilir miyiz, vatandaşımıza bir nebze dokunabilir miyiz, onun gayretindeyiz."

"160 küsur kilometre raylı sistemi biz hayata geçirdik"

Devam eden metro çalışmalarına ilişkin konuşan Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Şehir içi raylı sistemlerin sorumluluğu oradaki ilgili belediyelerin sorumluluğudur. Yani elbette Büyükşehir veya il belediyesi başta olmak üzere. Ama otorite bizim Bakanlığımızdır. Hani gelen projeleri onaylar, fizibilitesine karar verir. Eğer ilgili belediye bunun Bakanlığımız tarafından üstlenilmesini isterse, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle biz bunu Bakanlığımıza üstleniriz.

Ama elbette ulusal ve ulusal ağlara bağlantıları biz yapıyoruz. Mesela İstanbul'da Halkalı-İstanbul Havalimanı'ndan Gayrettepe'ye kadar giden hattı zaten biz yaptık, işlettik. Aynı şekilde Marmaray. Bugün İstanbul'da 380 kilometre civarında raylı sistem var. Bunun 160 küsur kilometresini biz yaparak hayata geçirdik. Bir kısmını biz işletiyoruz, bir kısmını belediye işletiyor."

"İstanbul'a bir 600 kilometre daha metro lazım"

Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul'un toplamda 1000 kilometre metroya ihtiyaç var. Yani biz İstanbul'un trafiğini artık yeryüzünden lastik tekerlekli sistemlerle çözemeyiz. Elbette orada yapılması gerekenler var. Onları yapmaya devam edeceğiz. Mesela bir tanesini hemen söyleyeyim; Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin devam ettirilmesiyle ilgili, önce o tüneli bu sene inşallah sene sonu itibarıyla açmış olacağız.

Bakın bu tam da Büyükşehir Belediyesi'nin işidir. Yani orada bir hareket olmayınca biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aldık, yapıyoruz onu. 380 kilometre raylı sistemi olan, hadi devam edenleri de dikkate alıp 400 civarında diyelim.

Demek ki İstanbul'a bir 600 kilometre daha metro lazım. Bir kere bunların Büyükşehir tarafından planlanması lazım. Elbette bize düşen görevleri biz üzerimize alıyoruz. Hangisi? Ümraniye-Beykoz. Mesela bakın orada ne oldu? Bizim gündemimize geldi, Cumhurbaşkanımıza arz ettik, O da takdir etti ve onu sorumluluğumuza aldık. Yani biz 'İstanbul'un metro anlamında şöyle bir ihtiyacı var ve biz bunu yapıyoruz' deme yetkisine sahip değiliz ama gelen talepleri de kesinlikle değerlendiriyoruz.

"Yerelden gelen talepler noktasında iş birliğine açık olduğumuzu belirtmek isterim"

Devam eden ne var? Bosna Bulvarı-Çamlıca Camii, Ümraniye Spor Köyü'ne kadar devam eden bir metro hattımız var. Onu inşallah biz tamamlayacağız. Yine Halkalı'dan Çerkezköy Kapıkule'ye kadar giden Yüksek Hızlı Tren hattımız var. İnşallah onun Çerkezköy ile Halkalı arasını, yanlış hatırlamıyorsam önümüzdeki ay içerisinde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete açmış olacağız. Halkalı ile Çerkezköy arasını da inşallah önümüzdeki sene.

Dolayısıyla biz Bakanlık olarak gerek kendi sorumluluğumuzda, gerekse de bizden, yerelden gelen talepler noktasında biz her türlü iş birliğine açık olduğumuzu İstanbul'umuz için, 81 ilimiz için özellikle belirtmek isterim."