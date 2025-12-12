Bakan Uraloğlu: Milli tren setlerinde bir haftada 4 teslimat yapıldı

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, demir yolu ağını genişletirken kullanılacak tüm araç ve bileşenleri yerli ve milli imkanlarla üretmek amacıyla demir yolu sanayisini güçlendirdiklerini vurguladı.

Uraloğlu, bu kapsamda TÜRASAŞ tesislerini yenileyerek üretim kapasitesini artırdıklarını belirtti. Açıklamada, yıl içinde 16 adet E5000 milli elektrikli lokomotif ile 100’ü askeri tank taşıma olmak üzere toplam 673 yük vagonunun teslim edildiği ifade edildi.

TÜRASAŞ, son haftada iki tren seti ve iki lokomotifi yerli üretimle teslim etti

Uraloğlu, milli elektrikli tren ve banliyö tren setlerinin seri üretimine başladıklarını anımsatarak, yıl sonuna kadar 10'uncu elektrikli tren setini TCDD Taşımacılık'a, 8'inci milli banliyö setini de Gaziantep Büyükşehir Belediyesine gönderecekleri bilgisini paylaştı.

Son bir haftada da TÜRASAŞ'ın, milli elektrikli trenin 6'ncı ve milli banliyö treninin 5'inci setleri ile E5000 milli elektrikli lokomotifin 15 ve 16. setlerini teslim ettiğine işaret eden Uraloğlu, "TÜRASAŞ, üretimde rekora koşuyor. Sadece son bir haftada yerli ve milli olarak ürettiğimiz iki tren setini ve iki lokomotifi teslim ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, ayrıca Sakarya'da kurulacak hızlı tren fabrikasındaki çalışmaları 2026'da tamamlamayı hedeflediklerini de kaydetti.