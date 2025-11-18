Bakan Uraloğlu: Öğretmenler 24-30 Kasım tarihleri arasında hızlı trenlerde indirimden yararlanacak

  1. Ekonomim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "24–30 Kasım 2025 tarihleri arasında satışa sunulacak Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat tren biletlerinde öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanabilecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlerin 24-30 Kasım tarihlerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat tren biletlerinde yüzde 50 indirimden yaralanacağını açıkladı.

Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenlerin kontrollerde “öğretmen kimliği” veya “mebbis.meb.gov.tr” adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belge ibraz etmelerinin yeterli olacak.

Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta nedeniyle uygulanacak indirime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İndirimli biletler TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebilecek.

Uraloğlu, öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15’lik indirim sağladıklarını belirterek, “Bu özel haftada da öğretmenlerimize yarı fiyatına tren bileti alma imkânı sunuyoruz. 2017-2024 yılları arasında Öğretmenler Günü haftasında uygulanan yüzde 50 indirim kampanyasından 48 bin öğretmenimiz faydalandı” ifadelerini kullandı.

Kimler faydalanabilecek?

Uraloğlu, kampanyanın kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, “İndirimli bilet uygulamamızdan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmî ve özel okullarda görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri ve müdür yardımcıları, üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yurt dışında çalışan öğretmenler faydalanabilecek” diye konuştu.

