Bakan Uraloğlu: Sivas'taki depremde ulaşım ve haberleşmeye dair sorun tespit edilmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas'ın merkez ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Depremin ardından ilgili kurumların saha tarama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im her türlü afetten memleketimizi korusun." ifadelerini kullandı.