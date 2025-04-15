Bakan Uraloğlu: Sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin çalışıyoruz

Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Fikir Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin çalışıyoruz" dedi.

"Dijital dünya ciddi riskler barındırıyor"

Uraloğlu, dijital dünya ve sosyal medya kullanımının hayatın her alanında hissedildiğini belirterek, bu alanın hem büyük fırsatlar sunduğunu hem de ciddi riskler barındırdığını bildirdi.

Siber zorbalık, çevrim içi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın gençleri en çok etkileyen riskler arasında yer aldığına dikkati çeken Uraloğlu, bazı oyun platformlarının sadece şiddeti teşvik etmekle kalmadığını aynı zamanda aile yapısına zarar verebilecek akımları özendirdiğini söyledi.

"Sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin çalışıyoruz"

Uraloğlu, çocukların ve gençlerin dijital mecralarda güvenliğini sağlamanın AK Parti hükümetlerinin en öncelikli konularından olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu tür risklerin farkında olarak, yakın bir zaman önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile bir araya geldik ve özellikle 16 yaşın altındaki gençlerimizin sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduk. Bu doğrultuda, sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlayarak hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu çalışmalarla zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz."

"Çevrim içi riskleri en aza indirmeyi hedefliyoruz"

Uraloğlu, sosyal medyada yaş kısıtlaması taslağına paralel olarak, Meta'nın, Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamamasına yönelik aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını da belirtti.

Bu kararın Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ortaya koyduğunu söyleyen Uraloğlu, ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamaması ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılmasının çevrim içi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen önemli adımlar olduğunu bildirdi.

"Küresel teknoloji devleriyle işbirliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz"

Uraloğlu, "Bu alandaki kararlılığımız sayesinde sadece Türkiye'de değil, dünyada da standartları belirleyen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ulusal düzeyde koruyucu dijital politikalar üretmeye ve küresel teknoloji devleriyle işbirliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bilinçli bir kullanıcının sadece kendisini değil, toplumu da koruyacağını vurgulayan Uraloğlu, teknolojinin insanların efendisi değil hizmetkarı olması gerektiğini ifade etti.