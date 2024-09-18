Bakan Uraloğlu'dan çağrı cihazı açıklaması: Türkiye'de risk yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Uraloğlu, Lübnan'da çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmesi hakkında, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim." dedi.

Uraloğlu, "Biz her gün siber güvenlik anlamında 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasındayız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili, "Platformlar Türkiye'nin kararlı olduğunu biliyor. Gerektiği zaman her türlü yaptırımı yapabilir olduğumuzu ortaya koyduk." diye konuştu.

"Veri sızıntısı yok"

Uraloğlu, "Bugünün Türkiye'sinde kişisel verilere ilişkin bir sızıntı ve riski yok. Suni şekilde bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor." açıklaması yaptı.

Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi hakkında, "2027'nin başlarında İzmir'i bitirmiş olacağız, hedefimiz bu. Ankara'dan İzmir'e 3,5 saatte gidilecek." dedi.

"Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni Projesi"

"İstanbul ile Ankara arasında hem bir otoyol hem de yeni bir hızlı tren hattı inşa edelim istiyoruz." diyen Uraloğlu, "Saatte 350 kilometre hızla giden Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni Projesi'nde çalışmalar başladı, 2034 gibi bitirebiliriz. 80 dakikada İstanbul'a gidebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, "Türksat 6A uydusu ekim ayı içinde kalıcı yörüngesine yerleşecek, en geç yıl sonunda uydumuzu devreye alacağız." diye konuştu.

Alçak yörünge uyduları hakkında Uraloğlu, "Kesinlikle buraya girmeliyiz. Baykar'ın çalışmalarını destekliyoruz. GPS ile konumlama sisteminde milli olarak uçaklara hizmet verebiliriz." dedi.

Uraloğlu, "5G için önümüzdeki yıl ihaleyi yapalım ve Ocak 2026'da ilk sinyali verelim diye düşünüyoruz." açıklaması yaptı.