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Bakan Uraloğlu'dan Instagram açıklaması: Ciddi bir aşama kaydettik

Instagram'a getirilen erişim yasağı ile ilgili açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Ciddi bir aşama kaydettik. Instagram talepleri karşılandığında erişimi sağlayacağız." dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu'dan Instagram açıklaması: Ciddi bir aşama kaydettik
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim yasağı hakkında açıklama yaptı.

Uraloğlu, "Bu ülkenin kanunu var, bunlara uymak zorundasınız." dedi.

Uraloğlu, "Ciddi bir aşama kaydettik. Instagram talepleri karşılandığında erişimi sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

 

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