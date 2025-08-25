Bakan Uraloğlu'na 9 bin 267 TL para cezası kesildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde otoyolunun tanıtımı için çekilen videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Uraloğlu, paylaşımında "Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…" ifadelerini kullandı.

Türkü eşliğinde bir araç içerisinde çekilen görüntülerde Bakan Uraloğlu'nun Türkiye'de otoyollarda azami hız sınırının 140 km olmasına rağmen 224 km'ye kadar çıkması dikkat çekti.

Ceza kesildi

Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9.267 TL ceza aldığını duyurdu.

Uraloğlu yaptığı paylaşımda, "Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı