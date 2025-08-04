Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: Uçaklarda powerbank bulundurmak yasaklanabilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Seul seferini yapan bir yolcu uçağında yaşanan olayın ardından uçuş güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Kazakistan hava sahasında seyir halindeyken, Asiana Havayolları’na ait uçakta bir yolcunun taşınabilir şarj cihazını (powerbank) koltuk arasına düşürmesi ve cihazın çıkarılamaması üzerine uçağın İstanbul’a geri dönmek zorunda kaldığını belirterek, “Bu olay, uçuş emniyetinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Yangın riski oluşturuyor

Bakan Uraloğlu, taşınabilir şarj cihazlarının sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturduğunu belirterek, "Uçakta taşınan elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip. Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Havayolu işletmelerimize tavsiyede bulunduk"

Daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu meydana gelen yangın olayını da hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla havayolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" açıklamasında bulundu.