Bakan Uraloğlu'ndan Gebze'de çöken bina açıklaması: Metro inşaatı biteli iki yıl oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze’de aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesiyle ilgili “Metro inşaatı sebep oldu” iddialarına yanıt verdi

Bakan Uraloğlu'ndan Gebze'de çöken bina açıklaması: Metro inşaatı biteli iki yıl oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aynı aileden 4 kişinin enkazda hayatını kaybettiği, Gebze'de çöken binayla ilgili olarak ortaya atılan "Metro inşaatı sebep oldu" iddiası için, "Metro inşaatı biteli iki yıl oldu, metroda hiçbir deformasyon yok, sonucunu görelim, bakanlık olarak da biz neyi yapmamız gerekir kararını vereceğiz, süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, AK Parti Grup toplantısı öncesinde Gebze'deki binanın çökme sebebiyle ilgili ortaya atılan iddialar hakkında kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

Uraloğlu, şunları söyledi:

"Tamamen teknik bir konu, teknik bir konuda gerçekten sonuçlarını görmeden önyargıda bulunmayı doğru bulmuyoruz. Soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle kamuoyuyla bir bilgi paylaşmıyoruz. Savcılık zaten soruşturma başlattı, biz de inceleme başlattık, AFAD da başlattı. Bunun sonucunu görmeden, 4 insanın öldüğü bir yerde birilerini itham etmek...

Belli riskler var, nelerdir, net bir şekilde söyleyebilirim, eski bir dere yatağı söz konusu, yer altı su seviyesine belli bir şekilde müdahale söz konusu, deprem riskleri söz konusu, mutlaka metro inşaatının olmuş olması... Bunlar risklerdir. Metro inşaatı biteli iki yıl oldu, metroda hiçbir deformasyon yok, sonucunu görelim, bakanlık olarak da biz neyi yapmamız gerekir kararını vereceğiz, süreci yakından takip ediyoruz. Kamuoyunu da yanlış bilgilendirmeyelim ve yönlendirmeyelim."

