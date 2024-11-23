Bakan Uraloğlu'ndan google açıklaması: Rekabet Kurumu'nu devreye sokabiliriz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, halka gerçekleri ulaştıran bağımsız haber sitelerine olan erişimi dramatik şekilde aşağı çeken Google ile görüştüklerini söyledi.
Arama motoru Google'ın, Türkiye’nin haber listelemelerine ilişkin algoritmasını değiştirmesinin ardından bağımsız medya kuruluşlarının görünürlüklerini kısıtlamasına ilişkin sorunlar büyüyor.
Sitelerin erişim sorunu Bakan Uraloğlu'na soruldu
Google’ın bağımsız haber sitelerine uyguladığı erişim sorunu için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’dan açıklama geldi.
Bakan Uraloğlu: Google ile görüşmeler yapıyoruz
Bakan Uraloğlu, bağımsız haber sitelerine olan erişimi dramatik şekilde aşağı çeken Google ile görüşme yaptıklarını söyledi.
"Rekabet Kurumu devreye girebilir"
Uraloğlu, bağımsız medyanın görünürlüğündeki kaybın gündeme getirildiğini ve haksızlık tespit edilmesi durumunda Rekabet Kurumu ile adım atacaklarını açıkladı.